Adana'da Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
Adana'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da, Evren Ulular'ın kullandığı 01 ANV 90 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Daha sonra yol kenarındaki ağaca çarpan kamyonetteki sürücü Ulular ve yolcu konumundaki Ramazan Koyun yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet, trafik ekiplerinin çalışmasının ardından çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.