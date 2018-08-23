Adana'da Kamyonet Dereye Devrildi: 6 Yaralı

Adana'da dereye devrilen kamyonetteki 6 kişi yaralandı.

İsmet Sarı yönetimindeki 44 AZ 775 plakalı kamyonet, Adana-Karataş karayolu Yüzbaşı Mahallesi yakınlarında dereye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, Can-Kur ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü, Sultan, Burak ve Miraç Sarı, Neslihan ve Sercan Özer, çevredekiler ve ekipler tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.