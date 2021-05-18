Adana'da kaldırımda yürürken silahla bacaklarından vurulan kişi yaralandı
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Adana'da kaldırımda yürürken silahla bacaklarından vurulan kişi yaralandı

Adana'da kaldırımda yürürken silahla bacaklarından vurulan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Gürkan G'ye, kaldırımda yürüdüğü sırada henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

Saldırıda Gürkan G, iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Şüpheli, olayın ardından otomobille kaçtı.

Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da kaldırımda yürürken silahla bacaklarından vurulan kişi yaralandı
Adana'da kaldırımda yürürken silahla bacaklarından vurulan kişi yaralandı
Adana'da kaldırımda yürürken silahla bacaklarından vurulan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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