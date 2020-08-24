Adana'da kaldırımda yürürken otomobil çarpan çift ağır yaralandı
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Adana'da kaldırımda yürürken otomobil çarpan çift ağır yaralandı

Adana'da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı karı koca ağır yaralandı.

Adana'da kaldırımda yürürken otomobil çarpan çift ağır yaralandı
24.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:07

Adana'da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı karı koca ağır yaralandı.

Abdulkadir Y. (25) idaresindeki 01 KY 238 plakalı otomobil, Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78142 Sokak'ta kaldırımda yürüyen Sevim ve Hasan Şimşek çifti ile park halindeki iki otomobil ve bir hafif ticari araca çarptı.

Kazada Şimşek çifti yaralandı. İki araç arasında sıkışan Sevim Şimşek, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılardan Sevim Şimşek ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine, eşi ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü ifadesinin alınması için Fatih Polis merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA

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