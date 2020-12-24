Adana'da kaldırımda bulunan para polise teslim edildi
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Adana'da kaldırımda bulunan para polise teslim edildi

24.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:44
Adana'da kaldırımda bulunan para polise teslim edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın tarafından kaldırımda bulunan para, polise verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın tarafından kaldırımda bulunan para, polise verildi.

Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta bin kadın, telefoncunun önünde bir miktar para buldu.

Bulunan para, telefonculuk yapan Alparslan Dinçer Bozkurt'a bırakıldı.

Bozkurt, dükkanındaki güvenlik kameralarını izlediğinde parayı düşürenin başka bir kadın olduğunu tespit etti.

Bir süre paranın sahibini bekleyen Bozkurt, paranın sahibine ulaşamayınca polise haber verdi.

Para, tutanak karşılığında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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