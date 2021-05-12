Adana'da kalabalık grubun darbettiği genç bankaya sığındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da kalabalık grubun darbettiği genç bankaya sığındı

Adana'da kalabalık grubun darbettiği genç bankaya sığındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kalabalık bir grubun saldırısı sonucu ağır yaralanan genç banka şubesine sığındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kalabalık bir grubun saldırısı sonucu ağır yaralanan genç banka şubesine sığındı.

Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde Metin D. (20), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 10 kişi tarafından darbedildi.

Metin D, vatandaşların araya girmesiyle saldırganların elinden kurtulup yakındaki bir banka şubesine sığındı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan ve durumu ağır olan Metin D, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı
Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı
Yıllarca çorapta sakladı, gözünü bile kırpmadan dolandırıcılara teslim etti
Yıllarca çorapta sakladı, gözünü bile kırpmadan dolandırıcılara teslim etti
Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze'deki güvenlik merkezlerini yoğun bombardımana tuttu
Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze'deki güvenlik merkezlerini yoğun bombardımana tuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da kalabalık grubun darbettiği genç bankaya sığındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:09:09. #1.16#

title