Adana'da kalabalık grubun darbettiği genç bankaya sığındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kalabalık bir grubun saldırısı sonucu ağır yaralanan genç banka şubesine sığındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kalabalık bir grubun saldırısı sonucu ağır yaralanan genç banka şubesine sığındı.

Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde Metin D. (20), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 10 kişi tarafından darbedildi.

Metin D, vatandaşların araya girmesiyle saldırganların elinden kurtulup yakındaki bir banka şubesine sığındı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan ve durumu ağır olan Metin D, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun