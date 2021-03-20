Son dakika! Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı
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Son dakika! Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı

20.03.2021 01:32 | Son Güncelleme: 20.03.2021 01:54

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı Baskında yakalanan 37 kişiye sokağa çıkma yasağından ceza kesildi Adana'da ruhsatsız bir kahvehanede sokağa çıkma yasağı olduğu saatlerde oyun oynattığı sırada baskın düzenlendi.

Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı

Baskında yakalanan 37 kişiye sokağa çıkma yasağından ceza kesildi

ADANA - Adana'da ruhsatsız bir kahvehanede sokağa çıkma yasağı olduğu saatlerde oyun oynattığı sırada baskın düzenlendi. Kahvehanede bulunan güvenlik kamerasından polisin geldiğini gören 37 kişi iş yerinin terasına saklamasına rağmen yakalanıp sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi. Ruhsatız kahvehanede mühürlendi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Alidede Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde bir kahvehanede oyun oynatıldığı ihbarını alan Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, söz konusu iş yerine baskın düzenlendi.

"Güvenlik kamerasından polisin geldiğini görünce terasa kaçtılar"

Kahvehanede bulunan kişiler, polisin baskın düzenlendiği görmesi üzerine iş yerine ait terasa kaçtı. Kahvehaneye giren polis, masalar, sandalyeler ve oyun için kullanılan malzemeleri görüp içeride de az kişinin olduğu fark etmesi üzerine binada arama yaptı. Yapılan aramada iş yerinin terasına saklanan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan 37 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi. Şahıslara yapılan GBT sorgusunda, bir kişinin resmi belgede sahtecilik suçundan arandığını belirledi. Zabıta ekipleri ise ruhsatsız iş yerini mühürledi.

Son dakika! Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı
Son dakika! Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı
Son dakika! Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı
Son dakika! Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı
Son dakika! Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı
Son dakika! Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı
Son dakika! Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı
Son dakika! Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı
Son dakika! Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı
Son dakika! Adana'da kahvehaneye baskın: Güvenlik kamerasından polisleri gören şüpheliler binanın terasına saklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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