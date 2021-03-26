Adana'da kahvehane baskınında 8 kişiye ceza kesildi

Adana'da kahvehane baskınında 8 kişiye ceza kesildiADANA'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde açık olan ruhsatsız kahvehaneye baskın düzenlendi.

Adana'da kahvehane baskınında 8 kişiye ceza kesildi

ADANA'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde açık olan ruhsatsız kahvehaneye baskın düzenlendi. Kahvehanede oyun oynayan 7 kişi ile iş yeri sahibine koronavirüs tedbirlerini ihlalden idari para cezası kesildi.

Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki bir işhanın üst katındaki kahvehanenin, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde açık olduğu bilgisini alan polis, iş yerine baskın yaptı. Seyhan Devriye Grup Amirliği'ne bağlı polislerin kahvehaneye yaptığı baskında oyun oynarken yakalanan 7 kişi ile iş yeri sahibine koronavirüs tedbirlerini ihlalden para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri ise zabıta tarafından mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı