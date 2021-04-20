Adana'da kahvecilere 1,5 milyon liralık destek
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Adana'da kahvecilere 1,5 milyon liralık destek

Adana'da kahvecilere 1,5 milyon liralık destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde zor günler geçiren kahveci esnafına toplma 1,5 milyon lira para yardımında bulunuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde zor günler geçiren kahveci esnafına toplma 1,5 milyon lira para yardımında bulunuyor.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin almış olduğu karar ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na, ilgili kesime verilmek üzere 1.500.000 TL tutarında yardım ödeneği sağlandı. Adana Kahveciler Odasına kayıtlı ve başka hiçbir geliri olmayan kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri, internet kafe ve elektronik oyun salonları sahiplerine ve yanında çalışan bir kişiye nakdi yardım yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi almış olduğu karar ile tüm şartları taşıyan ve başka bir geliri olmayan esnafa 1.000 TL yanında çalışan bir kişiye ise 500 TL tutarında tek seferlik ödeme gerçekleştiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan değerlendirme sonucunda, kent merkezi ve 15 ilçeden başvurusunu tamamlayan toplam 600 esnaf ve çalışanı nakdi yardımdan yararlandı. Yardımın devam ettiğini söyleyen Büyükşehir bürokratları, nakdi yardımdan yararlanmak isteyen esnafın, kimlik fotokopisi, iş yeri açma ruhsatı, oda kayıt belgesi, vergi levhası ve iban numaralı dekont ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şahsen başvurmaları gerektiğini dile getirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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