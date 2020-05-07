Adana'da, kağıt fabrikasının bahçesinde yangın
07.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:04
ADANA'da, kağıt fabrikasının bahçesinde biriktirilen kağıt balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
ADANA'da, kağıt fabrikasının bahçesinde biriktirilen kağıt balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kağıt fabrikasının bahçesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bahçede biriktirilen kağıt balyalarının tutuşması sonucu başlayan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine fabrikaya gelen itfaiye ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, büyümeden söndürdü.
Kaynak: DHA