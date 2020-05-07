Adana'da kağıt fabrikasında yangın
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Adana'da kağıt fabrikasında yangın

Adana'da kağıt fabrikasında yangın
07.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:32

Adana'da kağıt fabrikasında yangın Adana'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı.

Adana'da kağıt fabrikasında yangın

ADANA - Adana'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 1 saatlik çabası sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, 14.30 sıralarında Adana Organize Sanayi Bölgesi Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Bahçede üst üste istiflenmiş şekilde duran atık kağıt balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer balyalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın yükseldiği fabrikada itfaiye ekipleri 1 saat boyunca yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken herhangi bir can kaybının olmadığı sadece maddi hasarın olduğu öğrenildi.

Adana'da kağıt fabrikasında yangın

Kaynak: İHA

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