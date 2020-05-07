Adana'da kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
07.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:56
Adana'da bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Adana'da bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesindeki atık kağıt balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA