Adana'da kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Adana'da bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesindeki atık kağıt balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA