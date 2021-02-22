Kafede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası uygulandı
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Kafede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası uygulandı

22.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:51

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kafede bilardo oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 63 bin 600 lira ceza kesildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kafede bilardo oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 63 bin 600 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'ndaki kafenin müşteri kabul ettiğini belirledi.

Kafeye baskın düzenleyen ekipler, içerideki 20 kişinin bilardo oynayarak Kovid-19 tedbirlerine uymadıklarını tespit etti.

Ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 20 kişiye 63 bin 600 lira para cezası uyguladı, işletmeci hakkında da işlem yapıldı.

Kafede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası uygulandı
Kafede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası uygulandı
Kafede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası uygulandı
Kafede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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