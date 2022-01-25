Adana'da kafasından darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Adana'da kafasından darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da kafasından darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da kafasından darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da kafasından darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, iki kişinin kavga ettiğini görünce duruma müdahale etti.

Ekipler, kavgaya karışan Y.D'nin kafasından darbedildiğini fark edince olay yerine ambulans sevk edilmesini istedi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Y.D. önlem amaçlı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ekipler, Y.D'yi darbeden D.Ç'yi elindeki bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Yaralının motosikletini gasbetmeye çalıştığı ileri sürülen D.Ç. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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