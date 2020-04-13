Adana?da kadınlar maske üretti, belediye başkanı dağıttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Adana?da kadınlar maske üretti, belediye başkanı dağıttı - Haberler
Koronavirüs, Yüreğir, Adana, Güncel

Adana?da kadınlar maske üretti, belediye başkanı dağıttı

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde kültür evlerinde eğitim alan kursiyerler koronavirüsle mücadele kapsamında halka dağıtılmak üzere maske üretimine başladı.

13.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30
Adana?da kadınlar maske üretti, belediye başkanı dağıttı

 

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde kültür evlerinde eğitim alan kursiyerler koronavirüsle mücadele kapsamında halka dağıtılmak üzere maske üretimine başladı. Kadınların ürettiği maskeler, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada para ile maske satışının yasaklandığını bildirdi. Salgın bitene kadar maske stoğunun ve üretim planlamasının hazır olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara ücretsiz şekilde maske ulaştırma konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.Adana'da Yüreğir Belediyesi bünyesindeki kültür evlerinde eğitim alan kadın kursiyerler ve usta öğreticiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından maske üretimine başladı. Kadınların ürettiği günlük 20 bin maske, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de ilçeye bağlı Köprülü Mahallesi'ndeki semt pazarına gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.'DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR?Koronavirüsle mücadele konusunda ilk günden itibaren üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini belirten Başkan Kocaispir, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimizin aldığı önlemler, milletimizin de katkılarıyla etki gösterecek. Biz de belediye olarak tüm kamu binalarını, cadde ve sokakları, toplu taşıma araçlarını Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyonlarla dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Yüreğir Kaymakamlığı ile ortak çalışmayla aşevlerimizde günlük 2 binden fazla vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük gıda kolisi yardımı yapıyoruz" dedi.'GÜNLÜK 20 BİN MASKE ÜRETİYORUZ

Koronavirüsün bulaşıcılığını önleme konusunda maskelerin hayati önem arz ettiğini dile getiren Kocaispir, 'Belediye olarak, devletimizin ortaya koyduğu açık iradeye destek olmak ve süreci kolaylaştırmak bakımından taşın altına elimizi koyduk. Kadınlarımız, kültür evlerimizde maske üretimine başladı. İlk hedefimiz, günlük 20 bin maske üretimi sağlayıp, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Bu maskeleri semt pazarlarında, koli ve sıcak yemek dağıtımı yapan personellerimiz kanalıyla vatandaşlarımıza dağıtacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya...
Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı
Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Adana?da kadınlar maske üretti, belediye başkanı dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 14:43:04. #1.15#
title