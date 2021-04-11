Kadının cep telefonunu elinden alıp kaçtığı öne sürülen zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadının cep telefonunu elinden alıp kaçtığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da bir kadının görüşme yaptığı sırada elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Adana'da bir kadının görüşme yaptığı sırada elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Şerife B. (22), merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına tanımadığı bir kişi yaklaştı.

Şüpheli, kadının cep telefonunu görüşme yaptığı sırada elinden alıp olay yerinden kaçtı.

Kadının durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheli Şerafettin Z. (21), adresine yapılan baskınla yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Cep telefonunu tanımadığı bir kişiye 500 liraya sattığını öne süren zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kadının cep telefonunu elinden alıp kaçtığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Kadının cep telefonunu elinden alıp kaçtığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Kadının cep telefonunu elinden alıp kaçtığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Kadının cep telefonunu elinden alıp kaçtığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hande Ataizi Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ali Palabıyık Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadının cep telefonunu elinden alıp kaçtığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 10:48:36. #1.16#
title