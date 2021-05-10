Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı
Adana'da kaldırımda yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Adana'da kaldırımda yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde Büşra (23) ve kardeşi Emine Ö. (21), kaldırımda yürüdükleri sırada bir kişi yanlarına yaklaştı. Büşra Ö'nün elinden cep telefonunu alan kişi, olay yerinden kaçtı.
Peşine düştükleri şüpheliyi yakalayamayan iki kardeş durumu polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının kimliğine ulaştı.
Ekip, yaptığı çalışmayla kapkaç şüphelisi Kenan P'yi (34) yakaladı, çalınan cep telefonu da bulunarak sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında iki kardeşin kaldırımda yürüdükleri sırada karşılarından gelen zanlının Büşra Ö'nün elinden cep telefonunu alıp hızla olay yerinden kaçması, kardeşlerin şüphelinin arkasından koşması, Büşra Ö'nün sitenin bahçesindeki demir korkuluğun üzerinden atlayıp kaçışını sürdüren zanlıya elindeki su dolu pet şişeyi fırlatması yer alıyor.
Kayıtların devamında iki kardeşin şüphelinin peşini bırakmamak için demir korkuluğun üzerinden atlayıp takibi sürdürdükleri görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun