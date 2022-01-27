Adana'da kadının cebindeki cüzdanın çalınması güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da, kadının cebindeki cüzdanın yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, 2 kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili 17 Ocak'ta tutuklanan Lokman P'nin (44), 9 Ocak'ta da Rukiye Y'nin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldığını belirledi.

Güvenlik kamerasına, Rukiye Y'nin cebindeki cüzdanın, kadının kucağında çocuğuyla markete girdiği sırada zanlı tarafından çalınması yansıdı.

Soruşturma kapsamında, cezaevindeki Lokman P, bu suçtan da tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde 2 kişinin cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Lokman P, 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.