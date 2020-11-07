Kadının çantasındaki cüzdanı çalan zanlı suçüstü yakalandı
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Kadının çantasındaki cüzdanı çalan zanlı suçüstü yakalandı

07.11.2020 09:55 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:08

Adana'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü, bir kadının çantasındaki cüzdanı çaldığı sırada suçüstü yakalandı.

Adana'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü, bir kadının çantasındaki cüzdanı çaldığı sırada suçüstü yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda durakta bekleyen F.S. (40), kendisine adres soran Zuhal Karaman'ın (32) arkasını döndüğü sırada çantasından cüzdanını aldı.

Bu sırada olay yerinden geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler, F.S'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Cezaevinden izinli çıktığı tespit edilen hükümlünün, bir gün önce de merkez Yeşilevler Mahallesi'nde sağlık ocağında bir kişinin cep telefonunu çaldığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.S'ye, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevinden izinli çıktığı günler için ev hapsi cezası verildi.

Kadının çantasındaki cüzdanı çalan zanlı suçüstü yakalandı
Kadının çantasındaki cüzdanı çalan zanlı suçüstü yakalandı
Kadının çantasındaki cüzdanı çalan zanlı suçüstü yakalandı
Kadının çantasındaki cüzdanı çalan zanlı suçüstü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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