Adana'da kadının boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü iddiası
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Adana'da kadının boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü iddiası

04.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 04.10.2020 09:51
Adana'da kadının boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü iddiası

Adana'da bir kadının boşandığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Adana'da bir kadının boşandığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84199 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan S.N.K (17) isimli genç kız, sabah uyandığında annesi Hülya Güllüce'yi (39), öldürülmüş halde buldu.

Genç kızın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada kadının tabancayla vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden üç kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Ekip, Güllüce'nin, boşandığı eşi Abdullah K. (60) ile birlikte aynı evde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ayrıca, silah sesi duyulmasından yaklaşık bir saat sonra maktul Güllüce ile eski eşi arasında telefondan karşılıklı "Günaydın aşkım" mesajı gönderildiği tespit edildi.

Evde bulunmayan ve olayın şüphelisi olan Abdullah K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, zanlı Abdullah K'yi 100. Yıl Polis Merkezi yakınında yanında tabancayla yakaladı.

Kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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