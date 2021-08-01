Adana'da kadına şiddeti önleme seferberliği

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, polis memurlarına KADES eğitimi verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, polis memurlarına KADES eğitimi verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, kadına yönelik şiddetin azaltılması için polis memurlarına yönelik eğitim başlattı. Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 8 bin personelin en az Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği kadar bilgi sahibi olmaları için hafta içi her gün polis memurlarını eğitime aldı. Eğitimde polis memurlarına öncelikle kadın hakları anlatıldı. Büro Amirliği, özellikle KADES uygulamasının önemi ve bu uygulamadan gelen ihbarlara çok titiz davranılması gerektiği konusunda da polis memurlarını bilgilendirdi. Eğitim veren polis, şiddete hep birlikte dur demek için eğitimin çok önemli olduğunu, bu nedenle de her polisin bu konuda bilinçlendirildiğini vurguladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı