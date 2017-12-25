Adana'da Kadına Şiddet İddiası

Adana'da, eski nişanlısı tarafından darp edildiğini ileri süren kadın polise başvurdu.



İddiaya göre, NT. (33) eski nişanlısı M.A ile merkez Çukurova ilçesinde otomobilde konuştuğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.



Bu sırada M.A'nın, N.T'yi darp etmesi üzerine kadın araçtan inerek polise ihbarda bulundu. M.A ise olay yerinden kaçtı.



Olay yerine gelen ekipler, darp edildiğini belirterek şikayetçi olan kadını Fatih Polis Merkezine götürdü.



Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.