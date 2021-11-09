Adana'da kadın girişimci 6 dönümde lavanta bahçesi kurdu

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Meliha Cömert, ailesine ait 6 dönüm tarlada lavanta bahçesi kurdu.

Gökgöz Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Cömert, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadın girişimcilere verdiği destekler ile lavanta yetiştiriciliği hakkında araştırma yapmaya başladı.

Araştırmaları sonucu gerekli fidan ve ekipmanları temin eden, konu hakkında bilgiler alan Cömert, ailesine ait 6 dönüm tarlada lavanta bahçesi kurdu.

Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkan vekili Süleyman Şenoğul ve davetlilerin katılımıyla ilk lavanta fidanları toprakla buluştu.

Cömert, gazetecilere, bahçeyi kendi imkanlarıyla kurduğunu belirtti.

"Güzel şeyler olacağına inanıyorum" diyen Cömert, şöyle konuştu:

"Kırsal turizm amacına uygun, görseli, çiçeklenmesi daha güzel olan türü ekiyoruz. Bölge için de hem teşvik hem de istihdama katkısı olacağını düşünüyorum. Diğer kadınlara da kesinlikle tavsiye ediyorum. Çevremdeki birçok çiftçiye de 'Beni yalnız bırakmayın' diye söylüyorum. Diğer türlere göre lavantanın getirisi yüksek. Tabi her şeyde olduğu gibi biraz emek istiyor ama ben yaptıktan sonra herkes yapabilir. "

Cömert, 6 dönüm olarak başladığını, ilerleyen zamanda ekim alanı ve aynı bitkinin farklı türleriyle ekim alanını artırmayı planladığını sözlerine ekledi.

Belediye Başkan vekili Şenoğul da belediye olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirtti.

Mahalle Muhtarı Fazlı Korkmaz da köylülerin yeniliklerle beraber bu ürünleri ekmesini istediğini kaydetti.

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