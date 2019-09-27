Adana'da kadın cinayeti

27.09.2019 21:14

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre, olay Tufanpaşa Mahallesi Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta meydana geldi. Sezer Ç., evde tartıştığı eşini sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Melike Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Melike Ç'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.



Olay yerinden kaçan Sezer Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ölen kadının 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA