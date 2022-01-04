Adana'da kadın arkadaşına saldırısına engel olan polisi bıçaklayan zanlı tutuklandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da kadın arkadaşına şiddet uygulamak isterken olaya müdahale eden polisi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde 1 Ocak'ta polis memuru Yener Şahan'ın (54) bıçakla göğsünden yaralandığı olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre, sokakta bir kadına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine polislerin olay yerine gittiği ve ekipte görevli polis memuru Şahan'ın, Nazan B'ye (53) saldırmak isteyen arkadaşı Bülent B'nin (33) bıçaklı saldırısı sonucu yaralandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Bülent B, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Namık Kemal Mahallesi'nde 1 Ocak'ta kavga ihbarı üzerine adrese giden ekipteki polis memuru Yener Şahan, olaya karışan Bülent B. tarafından bıçaklanmıştı.

Şahan, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli Bülent B. de gözaltına alınmıştı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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