Adana'da kademeli normalleşme şırdancıda kutlamayla karşılandı
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Adana'da kademeli normalleşme şırdancıda kutlamayla karşılandı

Adana'da kademeli normalleşme şırdancıda kutlamayla karşılandı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlaması dolayısıyla şırdan satan işyerinde kutlama yapıldı.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlaması dolayısıyla şırdan satan işyerinde kutlama yapıldı.

Kozan ilçesinde Murat Mercan isimli işletmeci, saat sınırlamasının kaldırılması nedeniyle davul zurna eşliğinde program düzenledi. Programda müşteriler davul zurnayla karşılandı, çalışanlarla birlikte eğlendiler.

Mercan, gazetecilere, şırdan ve çorba esnafının en çok gece saatlerinde müşterilerini ağırladığını, kısıtlamalardan bu nedenle etkilendiklerini belirtti.

Maske ve mesafe tedbirlerine uyarak işlerinin artacağını düşündüklerini ifade eden Mercan, "15 aydır zor günler yaşadık. Bizim için 1 Temmuz iş yerimizin açılması oldu. Çok mutluyuz. Temennimiz rehavete kapılmadan bu hastalığı tamamen silinene kadar meşke mesafeye dikkat ederek normalleşmemiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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Adana'da kademeli normalleşme şırdancıda kutlamayla karşılandı - Haberler
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