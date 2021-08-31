Adana'da kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
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Adana'da kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü

Adana'da kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası civarında sürücüsü belirlenemeyen 70 DZ 434 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kaçış rampasına girdi.

Burada rampanın çakıl taşlı bölümü yerine araçları kurtarmak için çekicilerin kullandığı asfalt servis bölümüne giren kamyon, rampa sonundaki beton bariyere çarptı.

Kazada, kamyonun kasası ile bariyer arasında sıkışan aracın kupa kısmındaki şoför ile 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Cesetlerin çıkartılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Adana'da kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
Adana'da kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
Adana'da kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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