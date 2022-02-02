Adana'da kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

AA, Bekir Ömer Fansa - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da polisten kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da polisten kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, polisten kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında araç, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde motosikletli polis ekibine çarptı.

Kazada hafif yaralanan 2 polis memuru, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, aracıyla kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Polis Memuru, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title