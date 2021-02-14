Adana'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da gümrük kaçağı 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolu Çimento kavşağında gerçekleştirdikleri uygulama sırasında iki hafif ticari aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan incelemelerde gümrük kaçağı 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi.

Polis, araçlardaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun