Adana'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

14.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:04
Adana'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da gümrük kaçağı 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolu Çimento kavşağında gerçekleştirdikleri uygulama sırasında iki hafif ticari aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan incelemelerde gümrük kaçağı 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi.

Polis, araçlardaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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