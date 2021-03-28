Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonu
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Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel
Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonu

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 8 milyon makaron, 15 bin 400 litre akaryakıt ve bin 235 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 8 milyon makaron, 15 bin 400 litre akaryakıt ve bin 235 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin şok baskınlarda yaptığı aramalarda, 8 milyon gümrük kaçağı makaron, 15 bin 400 litre kaçak akaryakıt, bin 235 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonu
Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonu
Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonu
Adana'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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