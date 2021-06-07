ADANA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, güneş gözlüğü ve nargile tütünü ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, güneş gözlüğü ve nargile tütünü ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerinde yapılan baskınlarda, gümrük kaçağı 3 bin 595 paket sigara, 5 bin 800 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde hassas burunlu köpek 'Tiryaki' ile yapılan aramada da gümrük kaçağı 280 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı