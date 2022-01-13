Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik merkez Seyhan ilçesi Barbaros ve Yeşilyurt mahallelerindeki üç adrese operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde 4 sigara dolum makinesi ile 71 bini tütün doldurulmuş olmak üzere 4 milyon 152 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 108 kilogram tütün ele geçirildi.

Polis, adreslerdeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Suriye uyruklu R.H. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.