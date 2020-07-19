Adana'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Adana'da polis ekipleri, sokakta yakaladığı şüphelinin taşıdığı pakette 2 bin 6 kaçak ürün ele geçirdi.
19.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:48
Adana'da polis ekipleri, sokakta yakaladığı şüphelinin taşıdığı pakette 2 bin 6 kaçak ürün ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ürün ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli A.D'yi takibe aldı.
Ekip, zanlıyı merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde elinde bir paketle yakaladı.
Şüphelinin taşıdığı pakete el koyup inceleyen ekipler, içinde 2 bin 6 cinsel uyarıcı ürün buldu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA