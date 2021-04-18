Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ev ve bir araçta arama yaptı.

Aramalarda, 32 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve 121 cep telefonu ile yapım aşamasında ve satışa hazır 1000 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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