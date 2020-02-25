Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

25.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:39
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirledikleri adreslerde ve şüphelendikleri araçlarda arama yaptı.

Ekipler, aramalarda gümrük kaçağı 11 bin 794 paket sigara ile 185 şişe içki ele geçirdi, 7 zanlıyı yakaladı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından, diğerleri de sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
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