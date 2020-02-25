Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

25.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:58

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirledikleri adreslerde ve şüphelendikleri araçlarda arama yaptı.

Ekipler, aramalarda gümrük kaçağı 11 bin 794 paket sigara ile 185 şişe içki ele geçirdi, 7 zanlıyı yakaladı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından, diğerleri de sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Kaynak: AA