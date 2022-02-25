Adana'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA, Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adana'da gümrük kaçağı 3 bin 40 paket sigara ve 63 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 3 bin 40 paket sigara ve 63 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktalarında şüpheli gördükleri 2 minibüsü durdurdu.

Araçlarda kaçak 3 bin 40 paket sigara ve 63 cep telefonu ele geçirildi.

Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title