Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı ile merkez Çukurova ilçesindeki 2 iş yerinde ve D-400 kara yolunda durdurulan bir araçta arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 1020 paket sigara, 200 kilogram tütün, 3 bin 280 doldurulmuş makaron, 122 bin boş makaron, 984 cinsel içerikli ürün, 80 kilogram nargile tütünü ve 37 hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Polis, kaçakçılıkla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça, 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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