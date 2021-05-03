Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla kent merkezindeki iki adreste ve bir kamyonette kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Araçta ve adreslerde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 5 milyon 550 bin makaron ele geçirdi.

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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