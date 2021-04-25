Son dakika haberi: Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki bir depoda ve park halindeki bir kamyonette arama yaptı.

Aramalarda, kaçak 7 milyon 360 bin makaron ve 1400 kilogram tütün ele geçirildi.

Polis, kaçakçılıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı