Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'nın Pozantı ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 132 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 132 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı belirlenen Kamışlı Mahallesi'ndeki 4 iş yerine baskın yaptı.
Adreslerde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 132 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt