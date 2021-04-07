Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 132 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 132 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı belirlenen Kamışlı Mahallesi'ndeki 4 iş yerine baskın yaptı.

Adreslerde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 132 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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