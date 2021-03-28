Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

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Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği araç ile üç adreste arama yaptı.

Aramalarda 15 bin 400 litre akaryakıt ve 8 milyon makaron ile 1235 litre sahte içki ele geçirildi.

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık sorgusunun ardından, diğerleri de nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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