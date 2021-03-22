Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
22.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:04
Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği kent merkezindeki iki adrese operasyon düzenledi.
Polis ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 150 bin cerrahi eldiven ile 4 milyon 950 bin makaron ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun