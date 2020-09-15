Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

15.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:02

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, merkez Seyhan ilçesindeki iki iş yeri ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında şüphelendiği iki şehirler arası yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı.

İş yerleri ile otobüslerin bagajında yapılan aramalarda, kaçak 10 litre etil alkol, 30 litre rakı, 3 bin 253 puro, 124 cinsel emtia, 668 paket sigara, 765 paket sigara kağıdı, 160 paket pipo tütünü, 38 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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