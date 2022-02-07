Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen operasyonda kaçak olduğu tespit edilen 3 milyon 159 bin 710 yaprak sigara kağıdı ile çeşitli ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce belirlenen üç adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 milyon 159 bin 710 yaprak sigara kağıdı, 240 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 ton 295 kilogram kıyılmış tütün, 76 kilogram nargile tütünü ile sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.