Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Ekip, aracın bagajına gizlenmiş gümrük kaçağı 36 cep telefonu ele geçirdi.

Öte yandan, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki bir iş yerine de baskın yapan ekipler, gümrük kaçağı 122 şişe içki buldu.

Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı