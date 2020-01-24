Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

24.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:20
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada, M.İ. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Aramada 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, M.İ. gözaltına alındı.

Ekipler, uygulama noktasında durdurduğu şehirlerarası yolcu otobüsünün bagajında da arama yaptı.

Aramada, 1760 paket kaçak sigara ve 1250 kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Otobüsteki yolculardan M.A.G. ve İ.M.G. ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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