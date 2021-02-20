Son dakika haber: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberlerine göre ADANA'da polisin bir depoya yaptığı baskında 300 bin gümrük kaçağı makaron ile şüpheli bir araçta yapılan aramalarda 36 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin bir depoya yaptığı baskında 300 bin gümrük kaçağı makaron ile şüpheli bir araçta yapılan aramalarda 36 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bir depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramalarda, 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin kentin giriş ve çıkışlarında yaptığı uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 36 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR