Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
12.09.2020 10:49 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:52

Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine bir şehirler arası yolcu otobüsü ile hafif ticari aracı durdurdu.

Ekip, otobüsün bagajında dedektör köpekle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği kolileri inceleyen ekipler, 1470 paket kaçak sigara buldu.

Hafif ticari araçta yapılan aramalarda ise 121 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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