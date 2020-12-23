Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

23.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:55
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yeri ve Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıçam ilçesi yakınında bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yaptı.

İş yerinde, tezgah altında gümrük kaçağı 29 cep telefonu bulundu. Otobüste de gümrük kaçağı 1430 paket sigara ile 805 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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